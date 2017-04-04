و.سطيف ،حمار: “أطمئن السطايفية بأننا لن نتنازل عن الكأس”

يسير النادي السطايفي بخطى ثابتة نحو تحقيق الهدف الذي سطره المسؤول الأول عن النسر الأسود حسان حمار، في بداية الموسم الحالي، خاصة بعد التأهل إلى الدور نصف نهائي الكأس الذي أحرزه عشية الجمعة الماضي على حساب اتحاد تبسة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل صفر. هذا التأهل جعل الرئيس حمار في موقع قوة للدفاع عن أهداف فريقه مجددا، بدليل التصريحات التي أدلى بها عقب نهاية المباراة. وقد حمل الكلام الذي قاله مساء أول أمس رسائل واضحة إلى الجمهور السطايفي بالدرجة الأولى الذي قدم له كل شكره الخاص بعد عودته بقوة إلى ملعب النار والانتصار، وقال حمار: “أستطيع القول اليوم إن فرحتنا كبيرة جدا، لأننا حققنا أول أهدافنا في هذه المنافسة، رغم صعوبة المباراة منذ بدايتها، لكن لاعبينا سجلوا حضورهم بقوة فوق الميدان واستطاعوا في نهاية المطاف أن يحسموا الأمر لصالحهم، أعتقد أن هذا التأهل يعد خطوة كبيرة نحو الوصول إلى المباراة النهائية، وأطمئن السطايفية بأن الكحلة سوف لن تتنازل عن النهائي، وسنعمل كل ما بوسعنا للوصول إلى هذا الهدف”.

“اللاعبون برهنوا أن الكحلة قادرة على الوصول إلى النهائي”

من جهة أخرى عبر الرئيس حمار عن فرحته العارمة ليس فقط بالتأهل، وإنما بعودة اللاعبين إلى تقديم العروض الكروية، بفضل اعتماد اللاعبين على التمريرات القصيرة ، وصرح أيضا: “أؤكد لكم أن الأمر الذي أسعدني أكثر بغض النظر عن فرحة التأهل، هو الأداء الجماعي للاعبين، حيث لم يعودوا يعتمدون على اللعب العشوائي مثلما كانوا عليه من قبل، بل أصبحوا يقدمون عروضا كروية، أعتقد أن ذلك مؤشر إيجابي لعودة النادي السطايفي بقوة، وأستطيع القول أيضا إن اللاعبين برهنوا على أن الكحلة قادرة على بلوغ الدور النهائي هذا الموسم”.

“سنحضر أنفسنا جيدا لنصف النهائي من كل الجوانب”

بعد ذلك عرج حمار على الحديث عن المباراة نصف النهائية التي تنتظر أشباله يوم 22 أفريل الجاري، وأكد في البداية أنه بعد تعرف الفريق على هوية المنافس الذي سيواجهونه في هذا الدور سيشرع في الأمور الأخرى، وأضاف يقول: “أريد في البداية أن نعيش قليلا نشوة التأهل إلى نصف النهائي، لأن ذلك لم يكن سهلا أمام فريق منظم كما ينبغي، وبعدما تعرفنا على هوية المنافس الذي سنواجهه، سنشرع في التحضيرات الضرورية لمواجهة الدور نصف النهائي، وليتأكد الجميع أن هذه التحضيرات ستمس جميع الجوانب، وفي الجهة المقابلة أعتقد أن اللاعبين واعون بما ينتظرهم ويملكون إرادة قوية للوصول إلى النهائي، صراحة لا نريد أن نهدر هذه الفرصة “.

“سنحاول تسيير المباريات المتبقية بشكل جيد”

في ظل البرمجة التي تعرفها التشكيلة السطايفية ، بسبب مواجهات البطولة الوطنية، وكذا منافسة كأس الجمهورية، تحدث حمار في هذا الأمر وقال: “كما تعرفون أصبحت التشكيلة السطايفية تخوض العديد من المواجهات في المدة الأخيرة، فإضافة إلى مباريات البطولة فإننا أصبحنا نجتهد أكثر في الكأس، لكن لا نعتبر ذلك عائقا، بل التعداد الحالي بإمكانه تسيير هذه المباريات بشكل جيد، وسنحاول أن نحقق نتائج جيدة فيها أيضا”.

“لا تهمنا المولودية وما يهمنا هو مواصلة المغامرة إلى النهائي”

في سؤالنا حول المنافس الذي سيواجه الوفاق في الدور نصف النهائي، ألا وهو فريق مولودية العاصمة، صرح حمار في هذا الصدد: “أؤكد لكم أنه لم تكن تهمنا هوية المنافس الذي سنواجهه في الدور نصف النهائي، حيث لا يمكن أن نختار المنافس وكلهم من العيار الثقيل، بما أنهم وصلوا إلى هذا الدور يعني أنهم يملكون قدرات عالية، كل ما يهمنا نحن هو كيفية التحضير لهذا الموعد الهام الذي سيحدد لا محالة مصيرنا”.

حمار بدأ بتسخير الإمكانات والتعرف على هوية المنافس سيُحفّزه أكثر

أعلن الرئيس حمار منذ اللحظة التي حقق فيها أشباله التأهل إلى المربع الذهبي على حساب اتحاد تبسة، عن استعداده الكامل لوضع كل إمكاناته تحت تصرف التشكيلة السطايفية، لاسيما المادية منها بالدرجة الأولى حتى يكون النسر الأسود في أحسن أحواله ويواصل المغامرة، خاصة أنه وضع الكأس ضمن أولوياته هذا الموسم، بعد أن تعرف على هوية المنافس والملعب الذي سيحتضن هذه المواجهة المصرية سيحفز أكثر رئيس السطايفي لتسخير إمكاناته وتحفيز اللاعبين من هذه الناحية، وعلى ضوء هذه المعطيات فإن الرئيس حمار سيقوم بكل إجراءات باهتمام شديد، كما أن المدرب مضوي واللاعبون يعملون على التحضير الجيد لهذا الموعد الهام والحاسم.

اجتمع بالطاقم الفني البارحة

في إطار اجتماعاته العادية بعد نهاية كل مباراة عقد رئيس الفريق حسان حمار اجتماعا أمسية أمس في مقر الفريق بحي بومرشي اجتماعا مع الطاقم الفني للنسر الأسود بقيادة كل من المدرب مضوي خير الدين وكذا مساعده زرقان ماليك من أجل الحديث عن العديد من الأمور تخص الفريق ولاسيما في الظرف الحالي.

سطر برنامج تحضيرات الفريق إلى غاية مباراة الدور نصف النهائي

من بين النقاط التي تطرق إليها الطرفان وهي تسطير برنامج تحضيرات الفريق خلال هذه الفترة الحساسة إلى غاية مباراة الدور نصف النهائي من منافسة كأس الجمهورية والتي تجمع الوفاق بالعميد يوم 22 أفريل المقبل، حيث لم يترك مدرب الفريق أي نقطة إلا وتحدث عليها مع رئيس الفريق.

مضوي منحه البرنامج الكامل للتدريبات

في نهاية الاجتماع منح المدرب السطايفي البرنامج الكامل لرئيس الفريق حسان حمار لترتيب كافة الإجراءات بما أن البرنامج يتضمن تربصا تحضيريا في تونس قبل مواجهة مولودية الجزائر في إطار الدور نصف النهائي من منافسة كأس الجمهورية المقررة يوم 20 أفريل المقبل.

حصتان يوميا في تربص تونس

حسب البرنامج الذي منحه المدرب مضوي خير الدين إلى رئيس حسان حمار بخصوص التحضيرات في تربص سوسة التونسية فإن البرنامج يتضمن حصتين يوميا خلال الأسبوع الأول من التربص قبل خفض وتيرة العمل بمعدل حصة واحدة يوميا.

مباراتان وديتان في 10 و14 أفريل المقبل

في نفس السياق فإن المدرب مضوي سطر برنامج المباريات الودية، حيث حدد تاريخ 10 و14 أفريل المقبل من أجل إجراء مباراتين وديتين أمام النجم الساحلي وفريق آخر، حيث من المفترض أن يواجه النجم الساحلي خلال المباراة الأولى.

الوفاق سيكون أكبر المتضررين ببرنامج البطولة

بعد إعلان الرابطة الوطنية لكرة القدم على البرنامج النهائي لمباريات المتأخرة والجولات الستة الأخيرة من البطولة الوطنية فان التشكيلة السطايفية التي حققت نتائج باهرة لحد الساعة في البطولة الوطنية وتحتل الريادة وبفارق تسع نقاط كاملة عن أقرب الملاحقين اتحاد بلعباس فإنها ستكون أكثر متضررين من هذه البرمجة التي تكسر الريتم التصاعدي للتشكيلة السطايفية.

سيلعب ثلاث مباريات في ظرف 40 يوما

في نفس السياق فإن التشكيلة السطايفية ستلعب ثلاث مباريات في حالة تأهل إلى المباراة النهائية من منافسة كاس الجمهورية أو مباراتين في حالة الإقصاء وهو ما يعني أن الوفاق يلعب مباراتين خلال 40 يوما أي بمعدل مباراة كل 20 يوما أو ثلاث مباريات بمعدل مباراة كل أسبوعين وهو معدل ضعيف جدا خاصة والفريق في نهاية الموسم.

ب.خرفية