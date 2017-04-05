إبراهيموفيتش: لم أقرر بعد البقاء مع مانشستر يونايتد

أكد المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب فريق مانشستر يونايتد الحالي، انه لم يقرر بعد البقاء مع مانشستر يونايتد في الموسم المقبل أو الرحيل.

وقال زلاتان في تصريحات نصلتها صحيفة “ميرور” الإنجليزية اليوم:” لقد اتيت إلى هنا وانا 35 عام، الجميع قال بأنني كرسي متحرك، وماذا حدث؟، الأسد مازال حي وهذه هي طريقته.”

واضاف إبراهيموفيتش:” لقد اثبتت للجميع أنهم مخطئين، انا لا أسمع هذه الحديث مرة أخرى، لم تعد مزحة طريفة الآن، لأن الكارهين تحولوا لجمهور.”

وتابع:” أنا 35، وسأتم 36 خلال أشهر، وهذا ما يثبت أن العمر مجرد رقم، فأنا استمر في العمل وأجعل الجميع يظهروا بعمر أصغر مني.”

وأخيرًا قال زلاتان في تصريحاته:” أنا أعلم أن الدوري الإنجليزي يترجاني للبقاء، أنا جئت إلى هنا وأنا أريد عام واحد للتأقلم، ولكن الأمر أخذ مني ثلاثة أشهر فقط، ما اشعر به الآن لا أعلم إذا ما كنت سأشعر به غدًا.”

يذكر أن إبراهيموفيتش أحرز هدف التعادل لمانشستر يونايتد أمام إيفرتون في الدقيقة الأخيرة، ليحافظ الفريق على المركز الخامس في الدوري.