إنتر ميلان يحسم صفقة مدافع روما بعد دفع الشرط الجزائي

أكدت التقارير الصحفية الإيطالية اليوم، أن نادي إنتر ميلان اقترب من الحصول على توقيع المدافع اليوناني كوستاس مانولاس لاعب فريق روما الإيطالي.

واشارت قناة “تيليلومبارديا” المختصة بأخبار مدينة ميلان في تقرير لها اليوم، أن نادي إنتر اتفق مع المدافع مانولاس للانتقال للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واضاف التقرير أن إنتر اتفق على دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد مانولاس مع روما، والذي يصل إلى 43 مليون يورو مع الإضافات الأخرى.

وتابع التقرير أن روما لن يعيق رحيل اللاعب، خاصة بعد انخفاض مستواه في الموسم الحالي، بعدما كان من أفضل لاعبي روما في الموسم الماضي.

يذكر أن العديد من الاندية الإنجليزية خاصة مانشستر يونايتد وتشيلسي، كانوا يسعوا للحصول على مانولاس، ولكن يبدو أن المدافع اليوناني قرر الموافقة على الرحيل إلى إنتر.