إنتهاء موسم ماني مع ليفربول

أكدت التقارير الصحفية اليوم، أن موسم النجم السنغالي ساديو ماني انتهى بنسبة كبيرة مع ناديه ليفربول الإنجليزي، نتيجة للإصابة التي لحقت به.

واشارت إذاعة “توك سبورت” في تقرير نشرته اليوم، أن الفحوصات تؤكد حاجة ركبة ماني للتدخل الجراحي في الفترة المقبلة، وهو ما يعني غيابه عن ليفربول لنهاية الموسم.

واضاف التقرير ان فترة غياب ماني ستصل إلى ثلاثة أشهر، وبالتالي لن يتمكن من العودة حتى الصيف المقبل.

ويعاني ليفربول من الغيابات في الفترة الماضية، حيث أن الالماني يورجن كلوب يعاني من غياب كلًا من هيندرسون ولالانا بالإضافة إلى ماني، وذلك قبل مواجهة بورنموث اليوم بالدوري الإنجليزي.

يذكر أن ماني شارك في ديربي الميرسيسايد أمام ليفربول في الأسبوع الماضي، وتمكن من إحراز هدف قبل خروجه مصابًا في الدقيقة 57 من عمر المباراة.