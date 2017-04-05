الديفنسا يفضح الحملة الكتالونية على حكم الكلاسيكو

فضح موقع ديفنسا سنترال المدريدي الحملة الكبيرة من جانب الصحف الكتالونية ضد الحكم هيرنانديز هيرنانديز بعد إعلانه لقيادة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

وقال الموقع أن الحملة تستهدف التأثير على الحكم الإسباني وقراراته في المباراة التي ستكون يوم 23 افريل المقبل خاصة وأن الدوري به الكثير من المنافسة بين الناديين على اللقب.

وأشار ديفنسا أن الصحف الكتالوني ركزت على أخطاء الماضي للحكم والأبرز بها هي عدم احتسابه هدف صحيح بعد عبوره خط المرمى في مباراة ريال بيتيس في ملعب بينتو فيامارين.

ولكن أكد الموقع أن للحكم وقائع مماثلة ضده وتذكر مباراة الكلاسيكو في الموسم الماضي على ملعب كامب نو وعدم احتسابه هدف صحيح لغاريث بيل بداعي التسلل و قام بطرد سيرخيو راموس قبل نهاية اللقاء.