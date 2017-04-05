الشرطة توسع تحقيقات فضيحة برشلونة والدنسي لتشمل أربعة لقاءات أخرى

أشارت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، أن الشرطة ستوسع التحقيقات في فضيحة مباراة برشلونة والدنسي، لتشمل أربعة لقاءات أخرى خاضها الفريق متذيل ترتيب الدرجة الثالثة في إسبانيا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة “ماركا”، والتي أكدت أن التحقيقات كشفت مؤخرًا عن تورط عصابات مافيا إيطالية وصينية في الفضيحة التي هزت جدران الليجا.

وذكرت الصحيفة أن المباريات الأربعة هي التي خاضها الفريق قبل مواجهة برشلونة مباشرة، والتي انتهت بفوز فياريال بي برباعية نظيفة، وأتلتيكو بيلاريس بخماسية نظيفة، وكورنيلا بثلاثة أهداف لهدف، وخافا بهدف نظيف، بالإضافة للخسارة من الفريق الكتالوني بـ 12 هدف مقابل لا شيء.

وأكدت أن العصابات تربحت من خلف تلك المباريات مبالغ مالية تراوحت ما بين 200 ألف و500 ألف يورو عن المباراة الواحدة، بعد تنسيق المراهنات على النتائج.

جدير بالذكر أن التحقيقات كانت قد أدانت المدير الفني للفريق، وجاري توسيعها، لتشمل عدد من اللاعبين الذي رفض شيخ سعد، زميلهم الكشف عن أسماؤهم إلا في التحقيقات الرسمية.