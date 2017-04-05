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بارترا يتحدث عن إمكانية عودته إلى البارسا

بارترا يتحدث عن إمكانية عودته إلى البارسا

By admin
5 أبريل، 2017
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تحدث اللاعب الدولي الإسباني مارك بارترا مدافع نادي بوروسيا دورتموند الألماني الحالي عن إمكانية عودته مرة أخرى إلى صفوف نادي برشلونة من جديد.
وقال بارترا في تصريحات تنقلها صحيفة سبورت الكتالونية: استمتع بوقتي هنا في دورتموند ، وأشعر بالسعادة ، لدي كل شئ احتاجه كدقائق للمشاركة وكأداء فني مع الفريق.
وتابع: في برشلونة ، لقد كنت امتلك كل شئ ولكني كنت خارج الملعب ، العائلة والأصدقاء في برشلونة ولكني بخير في دورتموند.
وأنهى تصريحاته: أريد أن استمر في تلك المتعة في عالم كرة القدم وليس بعيداً عنها.
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