براهيمي ضمن أحسن خمسة أفارقة في أوروبا

كشفت يومية فرانس فوتبال الفرنسية عن قائمة أحسن خمسة لاعبين أفارقة متألقين في مختلف البطولات الأوروبية والتي تعدها كل يوم ثلاثاء، وهي القائمة التي عرفت تواجد الدولي الجزائري ياسين براهيمي بعد المستوى الكبير الذي قدمه في قمة الدوري البرتغالي أمام نادي بنفيكا ومساهمته الكبيرة في النقطة التي عاد بها الدراغاو والتي أبقت على آمالهم قائمة في التتويج بلقب الدوري البرتغالي، براهيمي قدم أمام بنفيكا لوحات فنية رائعة جدا جعلته يستحق الثناء من الإعلام الفرنسي الذي وضع إلى جانب براهيمي أربعة أفارقة متألقين نهاية الموسم المنصرم وهم نابي كايتا الغيني لاعب لايبزيغ الألماني، زاها الإيفواري مهاجم كريستال بالاس، نديدي النيجيري متوسط ميدان نادي ليستر سيتي وساديو ماني السينغالي مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي.

ياسين قام بسبعة مراوغات ناجحة أمام بنفيكا

رغم أن الجريدة اعتادت على اختيار أحسن خمسة أفارقة بناء على تسجيلهم للأهداف وهو ما قام به اللاعبون الأربعة باستثناء براهيمي لأنه الوحيد الذي لم يسجل في هذه القائمة، إلا أن ما قدمه وإحصائياته جعلته يختار مع أحسن الأفارقة، فبحسب فرانس فوتبال براهيمي خلال لقاء بنفيكا قام بسبعة مراوغات ناجحة وكان الخطر الأول على دفاع المنافس الذي لم يبد لاعبوه أي حيلة لإيقاف لاعب الخضر الذي قدم كل شيء في اللقاء ولم يكن ينقصه إلا تسجيل هدف لينهي مهمته في المواجهة على أكمل وجه.

فرانس فوتبال: “براهيمي يستحق ناد أكبر من بورتو”

عطفا على الأداء الكبير المقدم في لقاء بنفيكا والذي لم يختلف كثيرا على ما قدمه اللاعب في الجولات الأخيرة وعودته القوية، قالت فرنس فوتبال أن براهيمي لاعب كبير ويستحق التواجد في نادي أكبر من نادي بروتو يمكنه من التألق أكثر وتفجير إمكانياته التي لا يزال يحتفظ بها، واصفة اللاعب بالفنان والقادر على مراوغة أي لاعب لما يكون في وضعية مباشرة معه.

يلعب موسمه الأخير مع بورتو ورحيله يتأكد

المستوى الكبير الذي يقدمه براهيمي هذا الموسم زاد من فرص انتقاله إلى ناد آخر وإلى وجهة أوروبية أخرى، فاللاعب يتواجد تحت أنظار عديد الأندية الأوروبية ومن بطولات مختلفة، فنادي جوفنتوس الإيطالي ومارسيليا الإسباني عايناه في أكثر من مرة وآخرها أمام بنفيكا، حيث أقنع معاينيه بأنه لاعب كبير وصفقته ستكون ناجحة بأتم معنى الكلمة، دون نسيان الأندية الإنجليزية في مقدمتها نادي إيفرتون الذي عاد لطلبه بعد أن فشل في ذلك خلال آخر دقائق الميركاتو القادم ويعمل على تجهيز عرض مالي كبير لن تقوى إدارة الدراغاو على رفضه هذه المرة.

ب-بكوش