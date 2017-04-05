بن زية:” سأتطور كثيرا مع المدرب بيلسا”

أكد الدولي الجزائري ومهاجم نادي ليل الفرنسي أنه لاعب يبحث عن التطور دائما من جميع النواحي واستغلال العمل مع المدربين لفعل ذلك، فبعد أن جدد عقده مع نادي الشمال الفرنسي أصبح بن زية يبحث من الآن على فرض نفسه في تشكيلة الموسم القادم التي ستكون فيها المنافسة كبيرة جدا بالنظر إلى رغبة ملاك النادي في العودة للمنافسة على الألقاب المحلية وكذلك البحث عن منافسة أوروبية وهنا قال بن زية: ” منذ التحاقي بنادي ليل قادما من ليون وأنا أعمل بكل قوة للوصول إلى المستوى العالي، أظن أنني أتطور بشكل جيد مع مرور الوقت سواء مع المدرب الحالي فرانك باسي وسأعمل على التطور كذلك مع المدرب مارسيلو بيلسا، أهدف إلى الوصول إلى أقصى درجة من التألق مع ليل، أما الهدف الجماعي فهو محاولة الحصول على مرتبة مؤهلة للعب منافسة أوروبية الموسم المقبل لكن أمامنا تحد حاليا وهو ضمان البقاء في الليغ 1.

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