بيليا: نابولي يمكنه التغلب على اليوفي ..وعقوبة ميسي غريبة

صرح نجم فريق لاتسيو لوكاس بيليا عن مواجهة فريق يوفنتوس ونابولي اليوم في نصف نهائي كأس إيطاليا اليوم.

ونشرت صحيفة التوتو ميركاتو تصريحات بيليا التي وصف من خلالها على إن العقوبة الموقعة على نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني ليو ميسي من قبل الفيفا بالغريبة.

وقال: بعد مباراة يوم الأحد أعتقد ان نابولي يمكنه العودة امام اليوفي في مباراة اليوم ، فهم فريق لديه جودة كبيرة ولاعبين ممتازين وهم أحد أفضل الفرق في إيطاليا ، ولديهم مدرب متميز .

واضاف: عقوبة ميسي؟ إنها عقوبة غريبة وأعتقد ان الفيفا لأول مرة تقوم بهذا الأمر .