ترشيح بيرلو لمنصب المدرب المساعد في تشيلسي
يبحث أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي عن مدرب مساعد ليحل محل ستيف هولاند الذي انضم مؤخرا إلى الجهاز الفني لمنتخب إنكلترا الذي يقوده غاريث ساوثجيت.
وذكرت توتو ميركاتو الايطالية أن اندريا بيرلو نجم وسط ميلان ويوفنتوس السابق ولاعب نيويورك سيتي الأمريكي الحالي هو أبرز المرشحين لخلافة هولاند خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الصحيفة الايطالية أن كونتي طلب من إدارة البلوز تعيين كونتي وسيتم حسم الأمر واتخاذ قرار هائي بشأن المدرب المساعد عقب نهاية الموسم الجاري.