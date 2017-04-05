تقارير تبرز عن أسماء الراحلين عن سان جيرمان بالصيف

أبرزت بعض التقارير في فرنسا عن أسماء الراحلين عن صفوف نادي باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي المقبل بطلب من المدرب اوناي ايمري.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن أول الأسماء سيكون المهاجم حاتم بن عرفة والذي لا يشارك كثيراً في المباريات مع ناديه الباريسي.

وتابعت أن الأسماء المتبقية ستكون البولندي غريغورز كريتشوفياك ، بليس ماتويدي ، لوكاس مورا والذين سيتم ابلاغهم بالبحث عن عروض خارجية.

جميع اللاعبين المذكورين يعانون من عدم ثقة المدرب في قدراتهم ما عدا ماتويدي ولكنه يرغب في الرحيل منذ الصيف الماضي.