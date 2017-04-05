جهود مكثفة من سان جيرمان لحسم صفقة سانشيز

يبذل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي جهود مكثفة من أجل تقديم عرض يقبله الدولي التشيلي ألكسيس سانشيز مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي.

وتابعت صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية أن هناك اجماع في النادي الباريسي للتعاقد مع المهاجم اللاتيني وذلك بسبب أنه لا يرغب في استكمال مسيرته في ملعب الآمارات.

وأضافت الصحيفة أن السبب وراء سعي سان جيرمان للتعاقد مع سانشيز أنه يضع تشيلسي كخيار أول للانتقال له وذلك بسبب تواجده في لندن.

سانشيز كما تحدث من قبل أنه يريد الانتقال إلى نادي يكون لديه عقلية الفوز بالبطولات ويتواجد في لندن.