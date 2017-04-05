حارس البارسا ضمن بدلاء دي خيا في اليونايتد

أرتبط حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا بالرحيل عن صفوف الفريق في الفترة القادمة، حيث تزايدت الشائعات حول إنتقاله لريال مدريد.

ونشرت صحيفة الديلي ستار الإنجليزية ان فريق مانشستر يونايتد قد وضع قائمة مصغرة بها عدداً من الاسماء المميزة من أجل إستبدال دي خيا في الموسم القادم.

وحسب التقارير فإن بين هذه الأسماء حارس مرمى برشلونة مارك أندريه تير شتيغن، الذي انتقل إلى برشلونة من بروسيا مونشنغلادباخ في 2014 ، ولكن يبدو انه من الصعب إتمام هذه الصفقة نظراً لإعتماد البلوغرانا عليه بشكل أساسي.

ويضع اليونايتد عدداً من الاسماء الأخرى من بينها: كاسبر شمايكل (ليستر سيتي) ، جيانلويجي دوناروما (اي سي ميلان) ، بيرند لينو (باير ليفركوزن) .