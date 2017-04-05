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خطة جديدة من الريال للتعاقد مع دي خيا في الصيف

خطة جديدة من الريال للتعاقد مع دي خيا في الصيف

By admin
5 أبريل، 2017
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تناولت العديد من التقارير العالمية في الفترة الماضية إهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع الحارس الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي .
وكان دي خيا قريب من الإنتقال للريال في صيف عام 2015 ولكن التأخر في تسجيل إجراءات الصفقة في اليوم الاخير في فترة الإنتقالات الصيفية أبقى اللاعب الإسباني في صفوف اليونايتد .
وأفاد راديو  OK DIARIO أن ريال مدريد يعلم أن مان يونايتد لايود التفريط في دي خيا , ولكن إدارة الريال ستحاول إقناع جوزيه مورينيو مدرب اليونايتد بالتفريط في دي خيا مقابل التعاقد مع خيمس رودريغيز ودفع ثمن صفقة إنتقال الحارس الإسباني للنادي الملكي .
وكان الريال جهز عرض بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني من اجل التعاقد مع دي خيا في الميركاتو الصيفي .
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