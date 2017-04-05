خطة جديدة من الريال للتعاقد مع دي خيا في الصيف

تناولت العديد من التقارير العالمية في الفترة الماضية إهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع الحارس الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي .

وكان دي خيا قريب من الإنتقال للريال في صيف عام 2015 ولكن التأخر في تسجيل إجراءات الصفقة في اليوم الاخير في فترة الإنتقالات الصيفية أبقى اللاعب الإسباني في صفوف اليونايتد .

وأفاد راديو OK DIARIO أن ريال مدريد يعلم أن مان يونايتد لايود التفريط في دي خيا , ولكن إدارة الريال ستحاول إقناع جوزيه مورينيو مدرب اليونايتد بالتفريط في دي خيا مقابل التعاقد مع خيمس رودريغيز ودفع ثمن صفقة إنتقال الحارس الإسباني للنادي الملكي .

وكان الريال جهز عرض بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني من اجل التعاقد مع دي خيا في الميركاتو الصيفي .