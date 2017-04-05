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دوناروما : الفوز بالسوبر الإيطالي مع الميلان صعب نسيانه

دوناروما : الفوز بالسوبر الإيطالي مع الميلان صعب نسيانه

By admin
5 أبريل، 2017
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وصف الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الميلان الإيطالي فرحته بالفوز بكأس السوبر الإيطالي مع الروسونيري بأنها لايمكن نسيانها على حد قوله .
ويذكر أن الميلان كان قد هزم يوفنتوس بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة والتي اقيمت في دولة قطر في شهر ديسمبر الماضي .
وكتب دوناروما عبر صفحته على الفيس بوك قائلاً : الفوز بكأس السوبر الإيطالي مع الميلان , ذكرى جميلة احتفظ بها ومن الصعب نسيانها.
واضاف حارس الروسونيري : كل مرة أنظر الى الصور بعد فوزنا بالبطولة أشعر بشئ ما في المعدة وكذلك عندما فاز الميلان على الإنتر في العام الماضي بثلاثية , ذكرى لايمكن نسيانها .
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