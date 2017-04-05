دوناروما : الفوز بالسوبر الإيطالي مع الميلان صعب نسيانه

وصف الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الميلان الإيطالي فرحته بالفوز بكأس السوبر الإيطالي مع الروسونيري بأنها لايمكن نسيانها على حد قوله .

ويذكر أن الميلان كان قد هزم يوفنتوس بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة والتي اقيمت في دولة قطر في شهر ديسمبر الماضي .

وكتب دوناروما عبر صفحته على الفيس بوك قائلاً : الفوز بكأس السوبر الإيطالي مع الميلان , ذكرى جميلة احتفظ بها ومن الصعب نسيانها.

واضاف حارس الروسونيري : كل مرة أنظر الى الصور بعد فوزنا بالبطولة أشعر بشئ ما في المعدة وكذلك عندما فاز الميلان على الإنتر في العام الماضي بثلاثية , ذكرى لايمكن نسيانها .