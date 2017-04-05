راتب سنوي مغري من تشيلسي لخطف ايسكو

قدم نادي تشيلسي الإنجليزي راتب سنوي مغري للدولي الإسباني إيسكو صانع ألعاب نادي ريال مدريد من أجل التعاقد معه وعدم تجديد تعاقده مع الملكي.

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية تقريراً من صن سبورت البريطانية والتي أشارت إلى أن الراتب السنوي المقدم من البلوز هو 10 مليون يورو سنوياً.

أي أن اللاعب سيتقاضى في الأسبوع الواحد في ستامفورد بريدج مبلغ قيمته المالية 190 ألف يورو وهو ضعف ما يتقاضاه في الريال خلال السنوات السابقة.

الريال قد عرض على ايسكو عرض لتجديد العقد مقابل الحصول فقط على ستة ملايين يورو سنوياً فقط وهو ما قد يدفعه للرحيل.