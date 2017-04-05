رسميا.. الاتحاد الانجليزي يفرض عقوبة صارمة على ليفربول

تلقى نادي ليفربول الانجليزي، ضربة قوية اليوم الأربعاء، بعد تعرضه لعقوبة الإيقاف من التعاقد مع لاعبين شباب لمدة عامين كاملين بسبب خرق اللوائح والقوانين.

وكان الاتحاد الانجليزي قد أجرى تحقيقات مكثقة مع ليفربول طوال الأسابيع الماضية، لقيامهم بالتعاقد مع أحد المراهقين بنادي ستوك سيتي.

وحسبما أشارت الاتهامات فإن ليفربول حاول ضم اللاعب صاحب الـ11 عاما من ستوك، بوجود اتفاق على تحمل كافة تكاليف دراسته الخاصة.

وهو ما يتنافى مع اللائحة 299.1 بالدوري الانجليزي، والتي تمنع أي نادي من دفع تكاليف دراسة خاصة للاعب واحد أو مجموعة معينة من الأكاديمية.

وبالتالي قرر الاتحاد توقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه إسترليني وحرمانه من التعاقد مع أي لاعب من أكاديميات الأندية الانجليزية لمدة عامين بعد ثبوت التهم الموجهة ضده.