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روما يجد بديل ناري لسباليتي في إيطاليا

روما يجد بديل ناري لسباليتي في إيطاليا

By admin
5 أبريل، 2017
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تواصل مجلس إدارة روما الإيطالي مع المدرب المخضرم روبيرتو مانشيني من اجل التعاقد معه كمدرب للجيالوروسي في الفترة المقبلة .
وكانت تقارير صحفية قالت أن المدرب الحالي لروما لوتشيانو سباليتي قد يترك تدريب ذئاب العاصمة الإيطالية بعد نهاية الموسم الحالي .
وقالت شبكة بريمم سبورت الإيطالية أن إدارة روما تحدثت مع روبيرتو مانشيني والذي قد يقبل براتب اقل من الذي كان يحصل عليه اثناء تدريبه لإنتر ميلان .
ويتواجد كذلك في قائمة المرشحين لتدريب روما المدرب فينتشينزو مونتيلا والذي يدرب حالياً فريق الميلان الإيطالي .
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