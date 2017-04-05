روما يجد بديل ناري لسباليتي في إيطاليا

تواصل مجلس إدارة روما الإيطالي مع المدرب المخضرم روبيرتو مانشيني من اجل التعاقد معه كمدرب للجيالوروسي في الفترة المقبلة .

وكانت تقارير صحفية قالت أن المدرب الحالي لروما لوتشيانو سباليتي قد يترك تدريب ذئاب العاصمة الإيطالية بعد نهاية الموسم الحالي .

وقالت شبكة بريمم سبورت الإيطالية أن إدارة روما تحدثت مع روبيرتو مانشيني والذي قد يقبل براتب اقل من الذي كان يحصل عليه اثناء تدريبه لإنتر ميلان .

ويتواجد كذلك في قائمة المرشحين لتدريب روما المدرب فينتشينزو مونتيلا والذي يدرب حالياً فريق الميلان الإيطالي .