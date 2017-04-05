زوبيزاريتا يعود للكامب نو بعد غياب .. في مهمة خاصة

يعود أندوني زوبيزايتا أسطورة حراسة المرمى بنادي برشلونة الإسباني بعد غياب إلى ملعب الكامب نو خاصة وأن آخر تواجد مع النادي الكتالوني كان في عام 2015.

وقدم زوبيزاريتا في عام 2015 استقالته من منصب المدير الرياضي للنادي بعد خلافات مع الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو ، وأصبح بنفس المنصب حالياً في نادي مارسيليا الفرنسي.

وسيتواجد أندوني برفقة جاك هنري ايرو المدير التنفيذي للنادي الفرنسي من أجل متابعة الصفقات التي يرغبون بالتعاقد معها في مارسيليا بالميركاتو الصيفي.

ويرصد حارس البارسا الأسبق ثنائي نادي إشبيلية وهو منافس برشلونة اليوم في الكامب نو وهما كليمنت لونغليه وستيفن نزونزي مع محاولة لاستعادة لاعبهم الاسبق سمير نصري.