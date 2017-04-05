زيدان يستبعد رونالدو وبيل من مباراة ريال مدريد

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريـال مدريد الإسباني، عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة ليجانيس في الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة النادي الملكي استبعاد الثلاثي البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي جاريث بيل والألماني توني كروس، ليخوض ريـال مدريد المباراة دون لأبرز عناصره.

وكان زيدان قد ألمح في المؤتمر الصحفي أمس، أنه قد يستبعد الثلاثي وذلك لضمان عدم حصولهم على إنذار وبالتالي غيابهم عن مباراة الديربي أمام اتلتيكو مدريد.

يذكر أن ريـال مدريد يحتل حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة وبفارق نقطتين عن برشلونة الثاني، بينما يحتل ليجانيس المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.