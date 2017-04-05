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ساري يعلن قائمة نابولي لمواجهة اليوفي في الكأس

ساري يعلن قائمة نابولي لمواجهة اليوفي في الكأس

By admin
5 أبريل، 2017
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أعلن المدير الفني لفريق نابولي ماوريتسيو ساري عن قائمة الفريق لمباراة اليوم أمام يوفنتوس في كأس إيطاليا.
ونشرت صحيفة التوتو ميركاتو قائمة الفريق لمباراة اليوم التي ستقام في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا على ملعب سان باولو .
وكانت القائمة كالتالي: 
حراسة المرمى: رينا – رافاييل – سيبي
الدفاع : ألبيول -كركيتش – غلام – هيساي – كوليبالي – ماجيو – ماكسيموفيتش – سترنيتش .
خط الوسط :  ألان – دياوارا – هامسيك – جورجينيو – روج – زيلينسكي.
الهجوم : كاييخون – انسيني – ميرتنز – ميليك – بافوليتي.
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