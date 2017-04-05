ساري يعلن قائمة نابولي لمواجهة اليوفي في الكأس

لا يزال الرئيس الجديد للفاف في رحلة البحث عن خليفة ليكنس على العارضة الفنية للمنتخب الوطني، وهي الرحلة التي تميزها السرية التامة في اختيار المدرب الجديد، في صورة ألفناها من ...