سباليتي يستعد لخلافة بوتشيتينو في توتنهام
اقترب لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق روما الايطالي من تولي تدريب توتنهام هوتسبير خلفا لماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني الحالي للسبيرز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت توتو ميركاتو الايطالية أن توتنهام يستعد لتقديم عرضا للمدرب الايطالي قدره 4.5 مليون يورو راتبا سنويا للتوقيع على عقد لمدة 3 مواسم مع توتنهام.
وأوشك سباليتي على الرحيل عن روما مع نهاية الموسم الحالي بعد تدهور نتائج الفريق مؤخرا وخروجه من بطولتي الدوري الأوروبي وكأس إيطاليا وتضاؤل فرصه في الفوز بالكالتشيو هذا الموسم.