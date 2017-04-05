سباليتي يواصل إثارة الغموض حول مستقبله بعد الخروج من كأس ايطاليا

رفض لوتشيانو سباليتي المدير الفني لروما، مناقشة مستقبله مع الفريق الإيطالي، بعد توديع بطولة كأس ايطاليا رغم الفوز على لاتسيو 3/2 بإياب نصف النهائي.

وكان روما قد فشل في تعويض خسارته بمواجهة الذهاب 2/0 على ملعب لاتسيو، ليتمكن من الفوز بثلاثية سجل منها المصري محمد صلاح هدفين.

وعلق سباليتي على فوز فريقه قائلا:”مستقبلي متوقف علي أنا وحدي الآن، دعونا ننتظر ماذا سيحدث بنهاية الموسم ولكني لا أنكر شعوري بالإحباط من نتيجة اليوم”.

وأضاف:” من المهم الآن ألا نضيع كامل طاقتنا في التفكير في الهزيمة أو مستقبلي، كل ما أسعى إليه الآن هو اكمال الموسم بأفضل طريقة ممكنة”.

جدير بالذكر أن المدرب الإيطالي تعهد بالرحيل عن روما في حالة خروجه من جميع البطولات، وهو ما تحقق معظمه بتوديع الذئاب للدوري الأوروبي وكأس ايطاليا، ولم يتبقى له سوى سباق الدوري مع يوفنتوس والذي يفصله عنه 6 نقاط فقط.