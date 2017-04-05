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سيريزو ينفي مقاطعة الغداء مع ريال مدريد

سيريزو ينفي مقاطعة الغداء مع ريال مدريد

By admin
5 أبريل، 2017
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تحدث رئيس نادي أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو عن الغداء مع فريق ريال مدريد قبل مباراة الديربي التي ستقام الجولة القادمة في الدوري الاسباني.
ونشرت صحيفة ماركا تصريحات سيريزو التي نفى فيها مقاطعة الغداء مع ريال مدريد مؤكداً على إنها ستكون وجبة صداقة.
وقال: الطعام مع ريال مدريد؟ لماذا لا، بالتأكيد سأحضر فمن المفترض انها وجبة أصدقاء وسوف نتحدث عن العديد من الاشياء بينها ثيو (هيرنانديز) .
وعندما سأله الصحفي عن وكيل ثيو وتأكيده على تواصل الريال معه قال: إذن عليك ان تسأل ممثل ثيو الذي قال هذا الحديث.
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