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شنيحي يتجه لمغادرة الإفريقي

شنيحي يتجه لمغادرة الإفريقي

By admin
5 أبريل، 2017
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كشفت العديد من التقارير الإعلامية التونسية نقلها موقع الميدان الجزائري أن اللاعب الجزائري ومهاجم النادي الإفريقي التونسي يتواجد في طريق مفتوح نحو مغادرة الفريق بنهاية الموسم نحو الأندية التي ترغب في ضمه سواء من البطولة التونسية أو خارجها، بما أنه يتواجد محل اهتمام بعض الأندية الفرنسية، فرغم أن إدارة سليم الرياحي تحدثت مع اللاعب من قبل حول موضوع تجديد عقده وتلقت الموافقة من ابن المسيلة، إلا أن الأزمة المالية التي يعرفها النادي الإفريقي والتي جعلته يعجز حتى عن تسديد أجور لاعبيه دفعت به لصرف النظر عن تجديد عقد شنيحي، وربما سيقرر في الأيام القادمة وضعه للبيع للاستفادة ماليا والخروج من هذه الضائقة.

ب-ب

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