ش. بلوزداد: حامية يتواجد في أفضل لياقة …. يطمئن الزاكي والأنصار يعولون عليه أمام بلعباس 

l أكد هداف الشباب والبطولة الوطنية، أمين حامية، اللياقة البدنية الكبيرة التي يتمتع بها في الفترة الحالية، بالنظر للمستويات الكبيرة التي يقدمها مع الفريق، حيث يبقى من أفضل اللاعبين وأكثرهم حسما في العقيبة منذ قدومه في الميركاتو الشتوي من أولمبي المدية، وهذا باعتراف كل البلوزادديين ، الذين أجمعوا على أن مهاجمهم الجديد كان من بين أفضل العناصر من جانب التشكيلة البلوزدادية في جل المباريات التي لعبها، وساهم بشكل مباشر في الانتصارات المحققة، حيث دائما ما يسجل أهدافا حاسمة ويقود فريقه لصنع الفارق، مثلما كان الحال أمام وفاق سطيف وأهلي البرج، مؤكدا أنه استرجع مستواه الحقيقي بعدما تأثر بالإصابة التي تعرض لها في تربص المنتخب المحلي، والتي أبعدته عن المنافسة لبعض الوقت.

بدنيا يتواجد في أفضل أحواله والإصابة لم تؤثر عليه كثيرا

وقد كانت مواجهة أهلي برج بوعريريج في كاس الجمهورية، وقبلها وفاق سطيف في البطولة، فرصة لأبناء العقيبة من أجل الاطمئنان على وضع هدافهم الأول، وعلى المستوى الرائع الذي يقدمه منذ التحاقه بالفريق في الميركاتو، حيث أظهر هداف الشباب والبطولة استعدادات فنية وبدنية كبيرة وأكد أنه في أفضل أحواله خلال الفترة الحالية، مطمئنا الجميع بخصوصه بعدما كان البعض يخشى من تدهور لياقته البدنية عقب الإصابة التي تعرض لها قبل أسابيع، كما أكد حامية لم يفقد فعاليته ولياقته، ما جعل البلوزداديين يطمئنون عليه، ويعولون عليه كثيرا أمام اتحاد بلعباس لمواصلة تسجيل الأهداف وقيادة العقيبة نحو المباراة النهائية والتتويج بكاس الجمهورية.

الزاكي أثنى عليه ويعول عليه كثيرا باعتباره من الركائز الهجومية

ولم يمر المردود الرائع الذي يقدمه أمين حامية في مباريات الشباب دون أن يثير انتباه أبناء العقيبة، وعلى رأسهـم المسؤول الأول عن العارضة الفنية البلوزدادية بادو الزاكي، الذي أثنى على لاعبه كثيرا وأكد لمقربيه أنه مسرور جدا بالمستوى الجيد الذي يقدمه، والذي يؤكد بأنه يتواجد في أفضل مستوياته ويتمتع بلياقته البدنية الكاملة، خاصة وأن التقني المغربي يعول على الهداف الحالي للبطولة كثيرا، باعتباره من الركائز وأفضل اللاعبين في الفريق، كما أنه يتمتع بفعالية كبيرة ويسجل في جل المباريات، والجميع يعول عليها من أجل مواصلة التألق ومعانقة الشباك، خصوصا في مباراة اتحاد بلعباس، للمساهمة في إيصال العقيبة للمباراة النهائية، وتحقيق حلم الأنصار بالتتويج بالكأس السابعة في تاريخ الشباب.

عبد الرحمان إدريس