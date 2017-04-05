ش.قسنطينة: بزاز يطيح بمازاري ونهاية التربص على وقع “إيشانج عشنا وشفنا”

يبدو أن تربص حمام بورقيبة قد أعاد الروح للاعبين بدليل أن التدريبات التي تجرى وسط أجواء مثالية بين المجموعة، بدليل ما حدث في الدورة الكروية التي برمجت بين اللاعبين وعرفت تنافسا كبيرا، وفي الأخير فاز فريق بزاز برهانه مع فريق زميله في الفريق مازاري، لتنهي الدورة الكروية، على هتافات “عشنا وشفنا” التي يرددها اللاعبون مع السنافر بعد كل نتيجة إيجابية سواء في ملعب حملاوي أو خارجه.

دورة كروية بين اللاعبين وعمراني قسمهم لثلاث مجموعات

منح المدرب عمراني مع نهاية التربص حرية اختيار التمرين الذي يريده، ولذلك طلب اللاعبون أن تقام دورة كروية بينهم، وهو ما وافق عليه المدرب وتكلف بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، من أجل اللعب في نصف ملعب على اعتبار أن كل فريق به سبعة لاعبين فقط، ولكن الدورة عرفت تنافسا شديدا بين المجموعات الثلاث.

الدورة استمرت لأكثر من ساعة ونصف وعرفت تنافسا كبيرا

اجتمع المدرب عمراني باللاعبين ليشرح لهم برنامج الدورة، حيث أكد لهم أن كل فريق يلعب أربع مباريات، على أن يتوج صاحب أكبر عدد من الانتصارات بالدورة التي لعبت وأنها لقاءات رسمية بين اللاعبين، وقد استمرت لأكثر من ساعة على اعتبار أن زمن كل مباراة استقر عند الـ10 دقائق والفريق الخاسر يغادر الميدان، ومن يفوز بمباراتين متتالين يستريح مباراة.

فريق بزاز: سيدريك، بن شريفة، زرارة، شرفة، رجم، الطيب، بزاز.

فريق مازاري: مارتن، مازاري، بحري، مانوتشو، كبال، قبايلي، ربيح.

فريق بلعميري: ليمان، زعلاني، بن عيادة، بوشريحة، سامر، غربي، بلعميري.

عمرون سجل الدورة وداعبهم بأنها ستنقل على “بي إن سبورت”

قبل انطلاق الدورة الكروية بين اللاعبين، تقدم عمرون المكلف بالفيديو في الفريق، وأكد للاعبين مازحا أن الدورة ستكون منقولة على المباشر على قنوات بي إن سبورت، وأنه عليهم أن يلعبوا بجدية كبيرة، وكان رد فعل اللاعبين جد إيجابي في الميدان، بما أن الدورة عرفت تنافسا كبيرا بين اللاعبين خاصة بين فريق بزاز وفريق مازاري.

فريق بزاز فاز بـ4 مباريات ونهائي شيق أمام فريق مازاري

قبل بداية الدورة توعد مازاري زميله بزاز بهزيمة نكراء، ولكن فريق بزاز كان المتوج بالدورة بعدما فاز بأربع مباريات كاملة، وقد لعب النهائي بين الفريقين، ولكن الكلمة عادت في الأخير لرفقاء بزاز الذين فازوا بهدفين مقابل هدف واحد، وبعد صافرة النهاية كانت الأّجواء جد رائعة في ملعب المرادي، خاصة وأن هذه المباريات كثيرا ما تعرف ندية شديدة.

نهاية رائعة ورفقاء بزاز رددوا “إيشانج عشنا وشفنا”

في السياق ذاته، ومباشرة بعد صافرة النهاية، وإعلان فوز رفقاء بزاز بالنهائي الذي جمعهم برفقاء مازاري، حتى علت صيحات اللاعبين الفائزين بالدورة، وقد استفز فريق ابن القرارم نظرائهم من فريق مازاري بإيشانج” عشنا وشفنا”، وهو ما أثر كثيرا في معنويات هذا الأخير الذي لام كثيرا زملاءهم، مؤكدا لهم أنهم لم يكونوا في المستوى، قبل أن يغادر الجميع الملعب بمعنويات مرتفعة جدا.

اللاعبون عاينوا الشبيبة والمولودية ويرفعون تحدي جمع 6 نقاط

بحكم أن المدرب عمراني أنهى برنامج العمل بمعدل حصتين يوميا، فقد فضل أن يبرمج صبيحة حصة فيديو، حتى يعاين رفقاء سامر لقاء شبيبة القبائل ضد مولودية العاصمة في الدور ربع النهائي من منافسة الكأس، وبعد الحصة أجمع لاعبو الخضورة على إمكانية تجاوز الفريقين في الجولتين القادمين وجمع 6 نقاط ستقلب المعطيات، خاصة وأنهم سيواجهون فريقين مرهقين من لعب عدة مباريات في ظرف قياسي.

حصة فيديو صبيحة أمس دامت أكثر من ساعتين

بعد أن عاين عمراني على المباشر لقاء الشبيبة الأخير أمام مولودية العاصمة، برمج لرفقاء بوشريحة في الصبيحة حصة فيديو أمس لمشاهدة أهم اللقطات من اللقاء، ويولي المدرب التلمساني أهمية كبيرة لحصة الفيديو من أجل شرح طريقة لعب المنافس والبحث عن أهم سبل إيقاف نقاط قوة المنافس، وقد دامت الحصة أكثر من ساعتين، بما أن اللاعبين عاينوا الشبيبة والمولودية معا، وبالتالي أخذت الحصة وقتا أطول مقارنة بالحصص الماضية.

المدرب شرح لكل لاعب نقاط قوة وضعف منافسه المباشر

عقد مدرب شباب قسنطينة عبد القادر عمراني صبيحة أمس اجتماعا مغلقا باللاعبين على هامش حصة الفيديو، حيث فضل أن يرفع معنوياتهم ويضعهم أمام الأمر الواقع، حيث طالبهم بالتعامل بجدية مع الفترة القادمة، واعتبر أن موسم الفريق مرتبط بنتيجة مبارياتها، لذلك طالب منهم التضامن في الميدان واللعب بالإرادة التي تحلوا بها منذ بداية مرحلة العودة، كما أنه طالبهم بتحمل مسؤولياتهم ونسيان النكسات الماضي، قبل أن يشرح لها نقاط قوة وضعف المنافسين القادمين للخضورة في البطولة، كما عاينا أيضا أدائهم في لقاء باجة الأخير.

إجماع على استغلال إرهاق المنافسين للفوز باللقاءين القادمين

خلال اجتماع عمراني بلاعبيه، شدد على ضرورة اللعب في تيزي وزو من أجل الفوز، بما الخضورة ستواجه شبيبة القبائل، ولاعبوها مرهقين كثيرا بما أنهم سيلعبون أكثر من 5 مباريات في ظرف قياسي، وهو نفس الأمر بالنسبة للمولودية التي ستلعب مبارياتهم المتأخرة ولقاءين في كأس الكاف، وبالتالي وجب على لاعبين التحضير جيدا خاصة من الناحية البدنية، من أجل الفوز في اللقاءين القادمين من البطولة.

عرامة طمأن مجددا اللاعبين على مستحقاتهم

بعد أن أنهى التزاماته في قسنطينة، عاد من جديد مناجير الخضورة طارق عرامة إلى فندق المرادي، حيث يتربص الفريق، وقد كان لهم اجتماعا باللاعبين بعد التدريبات، وأكد لهم أن أموالهم في الرصيد، وسيجدونها يوم الأحد، وهو رفع كثيرا من معنوياتهم، خاصة وأن التحفيزات المالية من شأنها أن تمكنهم من مواصلة العمل في الفترة القادمة بنفس الجدية، حيث يصل الفريق إلى كامل جاهزيته في لقاء يوم 12 ماي القادم أمام فريق شبيبة القبائل.

كهربائي سنفور صنع الحدث بالمرادي

صنع كهربائي من مدينة قسنطينة الحدث في فندق المرادي، حيث رافق مناجير الفريق طارق عرامة، إلى المنطقة الحدودية، من أجل إصلاح العطب الذي لحق بالحافلة، في الأيام الماضية، وتكون الرحلة إلى عاصمة الشرق دون مشاكل، حيث أخذ الكهربائي الحديث بين اللاعبين خاصة وأنههم وصفوه بالمنقذ، بما أنهم تخوفوا من تأخير الانطلاقة إلى عاصمة الشرق بسبب العطب الذي لحق بالحافلة.

بوشريحة ورجم سيلتحقان بسيدي موسى يوم الإثنين

من المرتقب أن يسافر الثنائي بوشريحة ورجم إلى سيدي موسى يوم الإثنين القادم، وذلك من أجل الالتحاق بتربص المنتخب الأولمبي الثاني، حيث ضيعا التربص الأول، بسبب تواجدهما مع الخضورة في حمام بورقيبة، لكنهما يعتبران من ركائز منتخب أقل من 20 سنة، وبالتالي قد يخطفان مكانة ضمن قائمة الـ23 التي ستسافر قريبا إلى أذربيجان من أجل لعب دورة الألعاب الإسلامية، وذلك إلى جانب المهاجم خنطيط الذي يتربص حاليا في سيدي موسى.

خنطيط يبهر في تربص الأولمبيين

أبهر مهاجم الخضورة الشاب خنطيط أيوب مدرب المنتخب الوطني الأولمبي قريشي، خلال التربص الذي برمج بسيدي موسى منذ عدة أيام، حيث أبان أحسن لاعب في العالم في دورة كوكا كولا، المدربين في سدي موسى رغم أنه من مواليد 1998، ولكنه في شباب قسنطينة حرم حتى من التدرب مع الأكابر، وهو ما يؤكد سياسية الخضورة الفاشلة في الاعتماد على الأسماء دون أن يجلبوا نتائج كبيرة للعميد.

عدوى مقاطعة التدريبات تنتقل للأواسط

بعد أن نشرنا في عدد أمس، موضوعا حول توقف الفريق الرديف عن التدريبات منذ تاريخ 18 مارس الماضي، علمنا أيضا أن الأواسط، لا يتدربون منذ مدة، وهو ما يلخص حالة شبان النادي هذا الموسم، حيث أقصيت كل الفئات من الدور الأول للكأس، ولن يكون مسؤولي الفئات الشبانية قادرين على تمويل الفريق الأول بالمواهب، التي ستتأثر كثيرا بتوقفها عن التدريبات لعدة أسابيع.

التربص الثالث بين الأبيار والبليدة

تأكد رسميا عدم تربص فريق شباب قسنطينة بعد العودة من تونس في مركب الباز بسطيف، حيث اتفق عرامة مع عمراني على التحضير في العاصمة، قبل أيام قليلة من لقاء شبيبة القبائل، حيث سيبقى الفريق هناك، إلى غاية لعب مواجهة الجولة الـ25 ضد شبيبة القبائل، و تتم المفاضلة بين التربص في البليدة والأبيار، وهو ما سيفصل فيه المسيرون بعد عودة الفريق من بورقيبة.

عرامة وعمراني وضعا مخطط ما قبل الشبيبة

وضع مدرب الخضورة عمراني والمناجير طارق عرامة خارطة طريق التحضيرات التي تسبق مواجهة شبيبة القبائل، حيث اجتمعا ليلة أول أمس لساعة متأخرة من ليلة أول أمس، وذلك من أجل الفصل في مكان التربص الثالث، وموعد المباريات الودية، حيث يريد عمراني أن يخوض لاعبوه 6 أو 7 مباريات ودية قبل السفر لتيزي وزو، لمواجهة فريق شبيبة القبائل برسم الجولة الـ25 من البطولة.

التدريبات بقسنطينة لمدة أسبوع ولعب لقاءين وديين

بعد العودة من تونس لن يتحصل اللاعبون سوى على ثلاثة أيام راحة فقط، حيث سيكونون معنيين بالدخول في تربص جديد بدء يوم الأحد القادم في عاصمة الشرق، وقد يدوم أسبوعا على الأقل، حيث لا يريد المدرب تضييع الوقت ويريد أن يحضر وكأن الفريق سيلعب بطولة جديدة، بما أن الفريق سيبقى شهرين دون منافسة، لذلك يصر على أفضل التحضيرات لأن المباريات الخمسة يعتبرها الجميع في عاصمة الشرق نهائيات كأس بالنظر إلى قيمة نقاطها.

التربص الثالث رسميا بدءا من 20 أفريل وبين الأبيار والبليدة

في السياق ذاته، فإن المدرب عمراني وضع خارطة طريقة للتحضيرات إلى غاية موعد لقاء شبيبة القبائل، لذلك طلب من المسيرين في وقت سابق الاتصال بمركب الأبيار أو فندق الزعيم بالبليدة للحجز به بدء من 20 أفريل الحالي، حيث يريد أن يتربص أولا بعاصمة الشرق وبعدها سيتم الفصل في مكان التربص القادم، والذي بصفة رسمية سيكون في الجزائر بين البليدة والأبيار.

عرامة:”عودية سيعاقب ماليا ولن أقبل منه أي أعذار”

أكد المناجير طارق عرامة أنه سيتعامل بحزم مع المهاجم عودية بعد العودة لتونس وقال:”لقد تضامنا جميعا مع اللاعب عودية بعد أن فقد عمته، ولكن اللاعب لم يلتحق بالتربص، بعد نهاية الفترة التي منحت له، لذلك سنعامله مثله مثل كل لاعب يغيب عن التدريبات، دون سبب، وسيجد أجرته منقوصة من قيمة مالية معتبرة، وهذا لأن الجميع يعلم أن الإدارة تتعامل بنفس الطريقة مع كل اللاعبين”

“لن أقبل أن يغيب أي لاعب وزملاؤه يضحون بالتدرب مرتين يوميا”

في السياق ذاته صرح عرامة: “الأكيد أني لن أقبل أي اعتذارات منه، بما أنه بقي في العاصمة في الوقت الذي يتواجد فيه زملائه في تونس يتدربون يوميا مرتين، ويضحون من أجل الفريق، لذلك لن ينجو عودية من العقوبة، وأي لاعب آخر يغيب دون سبب سيعاقب، لأن الفريق في مرحلة حساسة تتطلب تضحية الجميع، وبالنظر إلى ما قام به اللاعبون في تونس، وبالنظر إلى رغبتهم الكبيرة في العودة بقوة في قادم الجولات، أعتقد أن الفريق سيكون في قمة مستواه يوم 12 ماي أمام فريق شبيبة القبائل”.

سيريك يندمج ويريح عمراني

أنهى الحارس سيدريك السوسبانس الذي حام مؤخرا، حول إمكانية إنهائه التربص قبل الأوان، وذلك بعدما تخلص من الزكام الحاد الذي تسبب في عزله عن بقية زملائه، وبقائه في الغرفة 48 ساعة، حيث شارك في حصة أول أمس المسائية، وتدرب أمس بشكل عادي وبات في قمة جاهزيته للقاء اليوم أمام بوسالم، وهو ما أراح كثيرا المدرب عمراني الذي يعتبر الحارس المغترب رقم واحد بين ثلاثي الحراسة، بالرغم من الهفوات القاتلة التي يرتكبها في بعض المباريات.

اللاعبون خاضوا آخر حصة بالمرادي

خاض لاعبو شباب قسنطينة عشية أمس، آخر حصة لهم في تربص حمام بورقيبة، وكانت بالملعب الكبير للمرادي، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية، ما مكن المدرب من برمجة التدريبات في الملعب الكبير للمركب المرادي، وقد كانت الحصة خفيفة بعد المجهودات الكبيرة التي بذلها رفقاء بحري في الأيام الماضية، إلى درجة أنهم تدربوا 4 حصص كاملة في يومين، وقد اجتمع عمراني باللاعبين بعد نهاية الحصة وطالبهم بالتعامل بجدية مع لقاء اليوم أمام بوسالم المنتهي إلى الدرجة الثالثة التونسية.

بلال.ص