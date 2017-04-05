ظاهرة غريبة تحدث لأول مرة بانضمام ثيو لريال مدريد

تتردد حاليا شائعات عن احتمال انضمام الفرنسي ثيو هرنانديز مدافع أتليتكو مدريد للجار ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي حال انضمام المعار حاليا لألافيس لصفوف الفريق الملكي فإنه بذلك سينضم لمواطنيه الفرنسيين رافائيل فاران وكريم بنزيما بالاضافة للمدرب زين الدين زيدان.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتواجد فيها 3 لاعبين فرنسيين ضمن قائمة اللوس بلانكوس حيث لم يسبق أن حدث هذا الأمر في التاريخ، حيث لم يتجاوز العدد الأكبر من اللاعبين الفرنسين في صفوف الشامارتين اثنين فقط.

ولقد تكرر تواجد لاعبين اثنين فرنسيين في صفوف ريال مدريد 4 مرات في تاريخ النادي كان أخرها موسم 2008-2009 عندما تواجد الثنائي جوليان فوبير ولاسانا ديارا.

وتواجد الثنائي الفرنسي كريستيان كاريمبو ونيكولا أنيلكا على ملعب سانتياجو برنابيو موسم 1999-2000، ثم ثنائي الجيل الذهبي للريال وتحديدا منذ موسم 2001-2002 زين الدين زيدان وكلود ماكليلي، بينما كان أول ثنائي فرنسي في تاريخ النادي هو لوسيانو وهون موسم 1950-1951.