عروض صينية مرفوضة لكافاني ونوليتو

تلقى نادي تيانغين كوانغين الصيني رفض على سعيه للفوز بصفتين من العيار الثقيل خلال شهر جانفي الماضي وهما الأوروغوياني ادينسون كافاني والإسباني مانويل نوليتو.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن النادي الصيني يتواجد به الإيطالي فابيو كانافارو كمدير فني ويريد أن يدعم الفريق للفوز ببطولة الدوري والمنافسة على لقب دوري الأبطال في آسيا.

كوانغين كان قد قدم وفقاً للصحيفة عرض مالي مبهر لباريس سان جيرمان لحسم صفقة المهاجم الأوروغوياني بمقابل 40 مليون يورو و25 مليون يورو كراتب سنوي ولكن ناصر الخليفي رئيس النادي قد رفض.

أيضاً الرفض الآخر جاء من نوليتو مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بسبب سعيه وراء التواجد في بطولة كأس العالم 2018 مع منتخب إسبانيا وقد يكون ابتعاده عن القارة الأوروبية هو تقليص جميع فرصه مع المدرب خولين لوبيتيغي على الرغم من عرض النادي الصيني لراتب سنوي قيمته 21 مليون يورو.