غلام يواجه جوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا

سيكون نادي نابولي الإيطالي اليوم على موعد جديد في مواجهة نادي السيدة العجوز جوفنتوس، فبعد أن انتهى لقاءهم في البطولة الأحد المنصرم بهدف في كل شبكة، سيتجدد الموعد في تصف نهائي كأس إيطاليا وهذه المرة أيضا على ملعب السان باولو وهو اللقاء الذي يهدف فيه هذه المرة أبناء الجنوب الإيطالي تحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي رغم صعوبة المهمة، من جانب نابولي يبحث المدافع الدولي الجزائري فوزي غلام على العودة إلى التشكيلة الأساسية التي غاب عنها في لقاء البطولة بعد أن فضل المدرب ساري الكرواتي سترينيتش مكانه وأبقاه على دكة البدلاء حتى الدقائق الأخيرة من المواجهة.

تصريحات المدرب توحي ببقائه بديلا

رغبة غلام في اللعب كأساسي قد تصطدم بنظرة المدرب ساري للقاء اليوم، ففي تصريحاته أكد أن غلام ليس لاعب أساسي في نابولي وأن سترينتيش يملك مستوى كبيرا يجعله يلعب بكل أريحية في الجهة اليسرى من الدفاع مبديا رضاه على ما قدمه وقد يجدد الثقة فيه اليوم، كما أن مواجهة نابولي لجوفنتوس عادة ما تعرف غياب غلام لأسباب فنية رغم أن الإعلام الإيطالي تحدث عن تعرض خريج نادي سانت إيتيان إلى التهميش بعد رفضه تجديد عقده مع الفريق وفق العرض المقترح عليه من قبل الرئيس ديلاورانتيس.

ب-ب