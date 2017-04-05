قريشي سيقود المنتخب الأولمبي في أذربيجان وسانيول مرشح لخلافته

جدد رئيس الفاف خير الدين زطشي الثقة في توفيق قرشي ليكون على رأس المديرية الفنية الوطنية حتى نهاية الموسم خلال الزيارة التي قام بها إلى مركز سيدي موسى، حيث يقيم منتخب أقل من 23 سنة تربصا لتحضير المشاركة في دورة التضامن الإسلامية بباكو الأذربيجانية بين 11و22 ماي القادم، و أكد زطشي لقريشي مواصلة مهامه كمدرب مؤقت للمنتخب الأولمبي كذلك إضافة إلى المحلي حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، ليتم التعاقد مع مدرب لهذا المنتخب المقبل على لعب عدة دورات تحضيرا للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

زطشي طلب منه منح الأولوية لبعض اللاعبين

بحسب ما علمناه فإن رئيس الفاف طلب من المدرب المؤقت للمنتخب الأولمبي الاعتماد في تشكيل هذا المنتخب على اللاعبين الذين تملك أنديتهم مراكز تكوين ومنحهم الأولوية في حمل قميص المنتخب على حساب اللاعبين، الذين لم يتخرجوا من مراكز التكوين، أي بمعنى آخر منح الأولوية لفريق بارادو ووفاق سطيف مع اختيار الأحسن من البقية.

الإعلام الفرنسي يرشح سانيول للعمل في الجزائر

في سياق منفصل كشف موقع فوت ميركاتو أن الدولي الفرنسي السابق ويلي سانيول يتواجد في اتصالات مع الجزائر من أجل العمل هناك دون ذكر إن كان الأمر يتعلق بالمنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي، إلا أن السيرة الذاتية لمدرب نادي بوردو سابقا والذي أشرف على منتخب فرنسا للآمال بين 2013 و2014 يرشح إمكانية إشرافه على المنتخب الأولمبي الجزائري بالنظر إلى خبرته مع هذه الفئة وكذلك شغور المنصب حاليا في الجزائر.

ب-بكوش