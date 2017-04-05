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كوالياريلا : مدافع الإنتر استفزني خلال مباراة سامبدوريا

كوالياريلا : مدافع الإنتر استفزني خلال مباراة سامبدوريا

By admin
5 أبريل، 2017
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تحدث الإيطالي فابيو كوالياريلا مهاجم نادي سامبدوريا الإيطالي عن اللحظات والتي جمعته بمدافع إنتر ميلان جواو ميراندا خلال لقاء سامبدوريا والإنتر في الدوري الإيطالي .
وكان سامبدوريا فاز على الإنتر بنتيجة 2-1 في الدوري الإيطالي اول امس الإثنين .
ونقل  IL SECOLO XIX تصريحات كوالياريلا والذي قال : سمير هاندانوفيتش حارس كبير وهو يعرفني جيداً وعندما أحرزت هدف من ركلة الجزاء , كنت سعيداً للغاية .
واضاف كوالياريلا : ميراندا سبب إستفزاز كبير لي وهذا دفعني الى تقديم مجهود كبير وقوي خلال اللقاء من خلال الضغط على الخصم ومحاولة خطف الكرة منه .
وأكمل مهاجم سامبدوريا حديثه قائلاً : فريق سامبدوريا الحالي يذكرني بنفسي عندما كنت مع يوفنتوس ومع نابولي ومع تورينو .
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