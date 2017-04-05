كوتينيو يقترب من رقم قياسي في البريميرليغ

اقترب الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو نجم ليفربول الإنجليزي من تحقيق رقم قياسي في البريميرليغ قبل مواجهة فريقه أمام بورنموث والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس نيوز أن اللاعب البرازيلي على بُعد هدف واحد فقط من معادلة الرقم القياسي لجونينيو كأكثر لاعب برازيلي سجل خلال مشواره في البريميرليغ.

وسجل جونينيو 29 هدفا في 125 مباراة بينما سجل كوتينيو 28 هدفا في 130 مباراة بالبريميرليغ خلال مشواره مع الريدز.

وأعرب البرازيلي عن أمله في معادلة الرقم بل وتحطيمه ايضا في المباراة المقبلة أمام بورنموث في الدوريالإنجليزي.