كونتي يرفض فرصة التوقيع مع نيمار

رفض انطونيو كونتي المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي فرصة التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وافاد موقع كالتشيو ميركاتو الايطالي أن كونتي يركز على تدعيم الهجوم خلال الفترة المقبلة ووضع مجموعة من الاسماء ضمن قائمة اهتماماته على رأسهم اليكسيس سانشيز ولوكاكو.

وعرض رومان ابراموفيتش مالك تشيلسي على كونتي امكانية استكمال المفاوضات مع نيمار خلال الفترة المقبلة إلا أنه رفض وطلب التركيز على مركز المهاجم الصريح.