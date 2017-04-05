لا راموس ولا غاريدو والمدرب الجديد سيعرف الثلاثاء

بعد أن تداولت العديد من وسائل الإعلام خبر تنقل رئيس الفاف إلى إسبانيا من أجل التفاوض مع المدربين الإسبانيين خواندي راموس وخوان كارلوس غاريدو من أجل الاتفاق مع واحد منهما للإشراف على العارضة الفنية للمنتخب الوطني، نفى زطشي في تصريحات إعلامية أمس أنه تفاوض مع هذين الاسمين مؤكدا في الوقت ذاته أن اسم خليفة ليكنس سيعرف يوم الثلاثاء القادم مع التأكيد على أنه إسباني الجنسية وفقط دون ذكر تفاصيل أخرى.

أكد أنه قرر التعاقد مع مدرب إسباني

رغم أن الحديث عن مدرب من المدرسة الإسبانية لتولي العارضة الفنية للخضر تداول منذ استلام زطشي لرئاسة الفاف، إلا أن إمكانية التعاقد مع مدرب فرنسي بقيت واردة خاصة بضغط من نائبيه ربوح حداد وولد زميرلي، فالأول كان يريد كوربيس مدربا والثاني يبحث عن لوران بلان ليأتي التأكيد من الرجل الأول في مبنى دالي إبراهيم، أن المدرب القادم سيكون إسبانيا وسيكشف عن اسمه بنسبة كبيرة الأسبوع القادم لينتهي بذلك السوسبانس حول جنسيته في انتظار اسمه.

لن يكون مدربا كبيرا إلا إذا جلب ديل بوسكي؟

بعد أن كشف زطشي عن جنسية المدرب الجديد للخضر وبالنظر إلى المدربين الإسبان الحاليين، سواء المرتبطين مع الأندية أو الذين يتواجدون في حالة بطالة لا يوجد من بينهم اسم كبير مثلما أمر وزير الرياضة الهادي ولد علي بالتعاقد معه، بل سيكون مدربا عاديا وبأجرة شهرية عادية جدا نالها سابقوه ممن دربوا الخضر، فالمدرب الكبير في إسبانيا من يتواجد دون ارتباط هو ديل بوسكي وفي حال قرر جلبه فالأكيد أن الأموال التي تركها روراوة في خزينة الفاف ستنفد في ظرف أشهر قليلة.

ب-بكوش