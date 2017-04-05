ليغانيس يستقبل ريال مدريد بـ “سلة خيار” !

قام نادي ليغانيس الاسباني على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة لسلة خيار على أرض الملعب وكتب “وصلتم في الوقت المناسب، هديتنا للفريق الزائر”.

ويأتي ذلك قبل مواجهة ليغانيس اليوم الأربعاء ضد الضيف المتصدر ريال مدريد ضمن الجولة 30 من الدوري الاسباني.

وتشتهر المنطقة التي يتواجد فيها النادي بزراعة الخيار، بينما تسببت الصورة في سخرية على مواقع التواصل وأيضا تساؤلات عن الرسالة التي قصدها نادي ليغانيس بهذه الصورة.

ورأى البعض أن ليغانيس يسخر من ريال مدريد كرد فعل بعد أن استبعد الفريق الأبيض الثلاثي كريستيانو رونالدو، غاريث بيل وتوني كروس من قائمة اللقاء في استهزاء واضح بقدرات ليغانيس، واعتقادا أنه سيحصد 3 نقاط سهلة من ملعب بوتارك.