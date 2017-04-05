ليفربول يُزاحم الريال على مدافع الأتليتي

ترددت أنباء في بعض الصحف البريطانية، عن اهتمام إدارة ليفربول بمدافع أتليتكو مدريد”ثيو هيرنانديز”، الذي ارتبط اسمه مؤخرًا بالعملاق “ريال مدريد”، بعد ظهوره بمستوى أكثر من رائع منذ انضمامه إلى ديبورتيفو ألافيس على سبيل الإعارة الصيف الماضي.

صحيفة إنديبندنت واسعة الانتشار في إنجلترا، أكدت أن مدرب ليفربول “يورجن كلوب”، أعطى الإدارة الأمريكية المستحوذة على النادي، الضوء الأخضر للدخول في مفاوضات مع رئيس الهنود الحمر “إنريكي سيريزو”، من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن ذهاب صاحب الـ19 عامًا إلى أنفيلد روود الصيف المُقبل.

كما أشارت نفس الصحيفة، إلى أنه في حالة رفض سيريزو الجلوس على طاولة المفاوضات، سيضطر النادي الإنجليزي، للجوء للخطة “B”، بخطف الشقيق الأصغر لمدافع الأتليتي “لوكاس” قبل النادي الملكي، مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والتي تُقدر بنحو 20.5 مليون جنيه إسترليني.

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