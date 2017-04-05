ليكنس: “العروض لا تنقصني ولا أرغب بالعمل في بلجيكا”

عاد المدرب السابق للمنتخب الوطني جورج ليكنس للظهور على وسائل الإعلام بعد خروجه مع الخضر من الدور الأول لكان الغابون التي لم يحقق فيها ولا فوز للحديث عن مستقبله التدريبي وإمكانية عودته من جديد للعمل، رغم تراجع قيمته في سوق المدربين، ليكنس خص هذه المرة جريدة لاست نيوز البلجيكية بحوار تحدث فيه عن العروض التي يملكها وهنا قال: “أملك العديد من العروض سوء من بلجيكا وخارجها، لكنني في الوقت الحالي لا أفكر في العمل هنا وسأقوم بدراسة العروض الخارجية لأقرر بعدها الوجهة”.

مرتبط