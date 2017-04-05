مشجع نابولي يقتحم الملعب لمهاجمة “الخائن” هيغواين بنصف نهائي الكأس

يواجه المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيغواين، واحدة من أصعب المواجهات بمسيرته الكروية، عندما يلعب مع فريقه الحالي جوفنتوس ضد ناديه السابق نابولي على ملعب الأخير بإياب نصف نهائي كأس ايطاليا.

وشهدت المواجهة المرتقبة بين كلا الفريقين، حادثة توقعها الكثيرون بنزول أحد مشجعي نابولي لأرضية الملعب ببداية الشوط الأول، من أجل التهجم على مهاجم يوفي المعروف بإسم “الخائن” لدى أصحاب الأرض.

ولم تعرض عدسات التليفزيون لحظات نزول المشجع لأرض الملعب، حيث نجحت قوات الأمن بمنعه من الوصول او الاقتراب من هيغواين من حسن حظ الأخير.

ويأتي غضب جمهور نابولي من هيجواين نظرا لاصراره الشديد للرحيل عن الفريق الصيف الماضي والانتقال للغريم التقليدي جوفنتوس في صفقة وصلت قيمتها لـ76 مليون جنيه إسترليني.

جدير بالذكر أن جوفنتوس يمتلك الحظوظ الأكبر في المباراة بعد تفوقه في مواجهة الذهاب على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف.