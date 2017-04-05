مورينيو يدعو لإستخدام حكم الفيديو بعد التعثر أمام ايفرتون

دعا مدرب مانشيستر يونايتد جوزي مورينيو الى استخدام حكم الفيديو في الدوري الانجليزي الممتاز وذلك عقب تعادل فريقه مع ضيفه ايفرتون بهدف لكل فريق ليلة الثلاثاء.

وتقدم ايفرتون عن طريق فيل جاجيلكا قبل أن ينجح النجم زلاتان إبراهيموفيتش في إدراك التعادل ليونايتد في الوقت القاتل من ركلة جزاء.

وفي تصريحات عقب اللقاء قال مورينيو للصحفيين : “أدائنا لم يكن جيدا، وافتقدنا للثقة، لكن إذا كانت تكنولوجيا الفيديو حاضرة كانت المباراة ستنتهي بفوزنا 2-1”.

وأضاف: “أعتقد أن هدف ابراهيموفيتش بالرأس كان صحيحا وليس تسلل، إذا كان لدى الحكام شك، فإنه ينبغي أن تكون الأفضلية للفريق الذي يهاجم، وبالنسبة لي، لم يكن هناك تسلل، أنا لا أشكك في نزاهة التحكيم، ولكن أعتقد أن تكنولوجيا الفيديو سيكون مرحبا بها في هذا الدوري، وستساعدنا جميعا”.

ويحتل يونايتد حاليا المركز الخامس في ترتيب البريميرليج برصيد 54 نقطة متأخرا بـ4 نقاط عن جاره مانشيستر سيتي صاحب المركز الرابع.