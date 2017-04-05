كشف المدير الفني لمانشستر يونايتد “جوزيه مورينيو” عن صعوبة لحاق القائد “واين روني”، بمباراة الأحد المُقبل، التي سيحل خلالها الفريق ضيفًا على ملعب “الضوء”، لمواجهة سندرلاند لحساب الأسبوع الـ32 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب هداف الشياطين الحمر التاريخي عن سهرة الأمس أمام إيفرتون، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك بداعي الإصابة التي تعرض لها أمام وست بروميتش ألبيون في لقاء السبت الماضي، وهي الإصابة الثالثة التي يتعرض لها الفتى الذهبي منذ بداية 2017.

وسُئل المدرب البرتغالي عن فرص روني في اللحاق بمباراة القطط السوداء، فأجاب “لقد أصيب في كاحله ولا أعرف إذا كان سيُشارك في مباراة سندرلاند أم لا. الإصابة في كاحليه الاثنين، لذلك ليس من السهل أبدًا أن يتعافى في غضون أيام”.

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