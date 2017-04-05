مورينيو يهاجم مدافعه مرة أخرى: لعب بجسمه وعقلي

واصل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد انتقاده لمدافعه الإنجليزي لوك شو، بعد مشاركته في الدقائق الأخيرة لمباراة أمس أمام إيفرتون.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” بعد المباراة:” هو قدم مباراة جيدة لأنه استخدم جسمه وعقلي أنا، لأنه كان أمامي في الملعب وبالتالي كنت أقوم بكل بقراراته في الملعب.”

وأضاف:” الاتصال بيني وبينه كان سهل لأننا كنا قريبين في الملعب وكنت افكر بدلًا منه، متى يتحرك للداخل ومتى للخارج، ومتى يضغط على المنافس.”

وتابع مورينيو:” لقد كنت اقوم بكل قرار له، لأننا في مستوى نحتاج لجسم رائع مثله لممارسة كرة القدم، والإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البدنية والفنية، ولكنه يلعب بدون أن يفهم المباراة.”

وفي النهاية قال مورينيو:” المباراة كانت جيدة له، لقد خرج اليوم بمشاعر إيجابية لأنه شعر بأنه قدم مباراة كبيرة وكان إيجابي في المباراة.”

يذكر أن لوك شو حصل على ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة للمباراة، والتي ترجمها إبراهيموفيتش بهدف التعادل في الدقيقة الأخيرة.