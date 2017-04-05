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موستافي: الوضع صعب ولكننا محترفين

موستافي: الوضع صعب ولكننا محترفين

By admin
5 أبريل، 2017
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تحدث مدافع فريق أرسنال شكودران موستافي عن الإنتقادات التي يتعرض لها لاعبي الفريق في الفترة الأخيرة.
ونشرت صحيفة ديلي ميل تصريحات موستافي التي أكد من خلالها على صعوبة الوضع التي يعاني منه الفريق من حيث الانتقادات.
وقال: إن الوضع الحالي صعب للغاية ولكننا محترفون، نحن لا نحصل على الأموال مقابل لعب كرة القدم فقط ولكن كي نكون محترفون أيضاً فهو جزء من عملنا ان يصبح جلدنا أكثر سمكاً .
واضاف: ولكن في الايام التي نعيشها نحن نجد المصاعب والإنتقادات في كل مكان على شاشات التلفزيون وفي وسائل الإعلام الإلكتروني حيث نرى الكثير من هذه الاشياء .
وتابع: في المباريات القليلة الماضية استطعنا الاستحواذ على الكرة واللعب بشكل جيد ولكن لم نحصل على النتائج التي نريدها.
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