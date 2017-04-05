م. الجزائر: مواسة يشرع في وضع مخططه للإطاحة بيونغ أفريكانز ويطالب المهاجمين بالانتفاضة

عودة لاعبي العميد إلى جو التدريبات أمس شرع الجهاز الفني بقيادة كمال مواسة في وضع مخططه للمباراة الهامة التي تنتظر الفريق نهاية الأسبوع ضد النادي التنزاني يونغ أفريكانز لحساب ذهاب الدور 16 مكرر من منافسة كأس الجمهورية ويأمل مواسة أن يكون فريقه جاهزا من كافة النواحي خاصة من الجانب الهجومي الذي لم يكن موفقا في اللقاءات الأخيرة.

غياب الفعالية مؤخرا يؤرق الطاقم الفني

عبر مواسة عن قلقه الكبير من تراجع نسبة فعالية الخط الأمامي وشدد على ضرورة استرجاع المهاجمين لحسهم التهديفي في اللقاءات القادمة التي ستكون مصيرية وستحدد بنسبة كبيرة نجاح موسم العميد من عدمه.

الخط الأمامي مر جانبا في اللقاءين الماضيين

قلق مواسة من مردود الخط الأمامي اعتبره العديد من المتتبعين أمرا منطقيا بعدما مر هجوم العميد جانبا في اللقاءات الماضية وخاصة في لقاءي شبيبة القبائل في البطولة وكأس الجمهورية إذ عجز نقاش ورفاقه على زيارة شباك عسلة في مقابلة الدور ربع النهائي بينما عوض درارجة المهاجمين وسجل الهدف الوحيد في مواجهة البطولة.

مواسة يعول كثيرا على الهجوم في الخرجة الإفريقية

يولي مدرب المولودية أهمية كبيرة للجانب الهجومي في لقاء ذهاب الدور 16 مكرر من منافسة «الكاف» إذ يعوّل مواسة كثيرا على التسجيل في مباراة دار السلام والاقتراب من دور المجموعات الذي يعتبر ضمن الأهداف الرئيسية للنادي العاصمي.

مواسة: «كثافة المباريات لا تخفينا ويجب أن نتحدى الصعاب لتأكيد قوتنا»

l فند مواسة أن يكون متخوفا من الرزنامة القادمة وأكد أن فريقه مطالب بتحدي كثافة المباريات لتأكيد قوته وإنهاء الموسم بطريقة جيدة وقال مدرب مولودية الجزائر: «كثافة المباريات في الشهر الجاري كانت منتظرة لأننا نلعب على ثلاث جبهات وفي الواقع لسنا متخوفين بتاتا لأننا مطالبون بتحدي الصعاب كلها والبرهنة بأننا قادرون على إنجاح موسمنا».

«حضرنا جيدا للتنافس على الجبهات الثلاث ولا نخشى الرزنامة التي تنتظرنا»

واصل مدرب مولودية الجزائر حديثه عن المشوار القادم لفريقه وأكد أن الطاقم الفني وضع في ذهنه كل الإحتمالات وحضر منذ فترة التحويلات الشتوية للرزنامة المكثفة وقال مواسة: «قبل بداية مرحلة العودة حضرنا بكل جدية وكنا ننتظر أن تكون مهمتنا صعبة بسبب تنافسنا على ثلاث جبهات وبالتالي فإن البرمجة لا تخيفنا».

«أكبر ما يقلقني هاجس الإصابات وأتمنى عوة المصابين سريعا»

بالمقابل اعترف مواسة بتخوفه من هاجس الإصابات وأبدى أمله في استرجاع خدمات جميع اللاعبين في الفترة القادمة وقال مدرب العميد: «أتمنى أن يحافظ أشبالي على لياقتهم وأن لا يتم تسجيل أي إصابات جديدة في المستقبل القريب لأن الفترة المقبلة تتطلب جاهزية جميع العناصر وهذا ما أتمناه».

أ.ب