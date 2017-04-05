م. بجاية: رحماني مطلوب في ناسيونال ماديرا وسيغادر رسميا الموب في نهاية الموسم

بدأت الأمور تتضح بخصوص هوية اللاعبين الذين سيغادرون الموب في نهاية الموسم، حيث بعد سيديبي الذي تطرقنا إليه في عدد نهار أمس، تبين أن الحارس الدولي في الموب لن يكون في تعداد الفريق الموسم المقبل، حيث قرر نهائيا مغادرة النادي لعدة أمور وليس فقط في حالة سقوط الفريق إلى الرابطة الأولى المحترفة للحفاظ على مكانته في المنتخب الوطني.

جدد لموسم واحد في الموب

سينتهي عقد الحارس الدولي شمس الدين رحماني مع الفريق بانتهاء الموسم الحالي، حيث أنه جدد لموسم واحد رغم أن قوانين الرابطة تمنع ذلك، لكن مناجيره في جلسة المفاوضات التي كانت له مع الرئيس السابق للنادي زهير عطية فعّل البند الذي يسمح للاعب بالتجديد لمدة ستة أشهر أو عام بسبب مشاركة فريقه في المنافسة الإفريقية، وهو ما جعله يتحصل على ترخيص من الرابطة.

قوانين الكرة التونسية تمنع من الاحتراف

رغم أن مناجيره تحدث في المدة الأخيرة عن عروض وصلت الحارس رحماني من فرق تونسية، إلا أنه تبين أن حارس الموب لا يمكن له الاحتراف في البطولة التونسية بسبب قوانين الرابطة التونسية التي تمنع التعاقد مع حراس أجانب، وهو القانون الذي لا يزال معمولا به هذا الموسم.

رحماني يرفض اللعب في الرابطة الثانية بسبب المنتخب

كما أن ابن عنابة شمس الدين رحماني قرر مغادرة الموب وعدم تجديد عقده مع الفريق بسبب المنتخب الوطني، حيث يريد أن يلعب في فريق سيسمح له بالحفاظ على مكانته في المنتخب الوطني والذهاب بعيدا في مشواره الكروي كون اللعب في الموب وفي الرابطة الثانية سيجعل مكانته في المنتخب مهددة من حراس آخرين، الأمر الذي يرفضه ابن عنابة حاليا.

ويوجد محل أطماع شباب بلوزداد، وفاق سطيف واتحاد العاصمة

ويوجد حارس عرين الفريق البجاوي محل أطماع الكثير من الأندية على غرار كل من اتحاد العاصمة الذي يريده لمنافسة الحارس زماموش، وفاق سطيف الذي ما يزال يصر عليه رئيس الوفاق حسان حمار الذي فعل كل شيء في الميركاتو الشتوي من أجل التعاقد معه، إضافة إلى شباب بلوزداد وحتى شباب قسنطينة في حالة بقاء عمراني، لكن حارس الموب يريد الاحتراف.

وجهته ستكون بنسبة كبيرة ناسيونال ماديرا

وكشف مصدرنا المقرب من الموب أن حارس هذا الأخير سيلعب الموسم المقبل في البرتغال، حيث يوجد في اتصالات مع ثلاثة أندية برتغالية وفريق فرنسي، لكن الفريق الذي يلعب له عكاشة حمزاوي حاليا ناسيونال ماديرا يبدو الأقرب من أجل التعاقد مع حارس الموب شمس الدين رحماني تحسبا للموسم المقبل، والدليل أن حمزاوي تحدث مع رحماني في هذا الأمر.

غرناية. م