نافاس سيظل أساسياً مع الريال حتى نهاية الموسم

زين الدين زيدان اختار دائما الدفاع عن لاعبيه وسط الانتقادات الخارجية، وكيلور نافاس ليس استثناء.

وعلى الرغم من ضعف مستواه في الآونة الأخيرة، واصل المدرب الفرنسي الثقة في الكوستاريكي كأساسي..

هذه علاقة شخصية مع كل لاعب هو جزء هام من أسلوب زيدان من الإدارة، وقال انه سوف يستمر في الوقوف إلى جانب كل لاعبيه حتى يونيو على الأقل، أين سوف يتخذ قراراً على أساس ما قدمه اللاعبون، فهو لا يزال أساسياً غير قابلة للجدل، مع بقاء كيكو كاسيا في انتظار فرصة على الهامش.

في الوقت الراهن، زيدان لديها الثقة الكاملة في كاسيا ونافاس، ومن المرجح أن يتحول إلى السوق والتحدث مع مجلس ريال مدريد في الصيف لجلب حارس نجم مثل تيبو كورتوا، دافيد دي جيا أو جيانلويجي دوناروما… كلها خيارات لوس بلانكوس وبالنظر ل، وهو ما يعني خروج أحد الحراس الحاليين.

وقد تحدث زيدان مع كاسيا ونافاس على انفراد ثم واصل دعمها في الأماكن العامة، وأوضح لهما أنهما سيظلا مدعومين حتى لحظة خروجهما المحتمل من النادي.

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