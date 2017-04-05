نجم ليفربول السابق يُطالب برحيل ستوريدج عن الريدز

عتقد الإنجليزي جيمي كاراغر مدافع ليفربول الإنجليزي الأسبق أنه يجب على دانيل ستوريدج مغادرة الريدز للعب بصورة منتظمة في الفترة المقبلة .

وشارك ستوريدج في ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي منذ بداية عام 2017 وغاب عن الكثير من مباريات الريدز في الموسم الحالي للإصابة .

ونقل NEWS WEEK تصريحات كاراغير والذي قال : اعتقد أن ستوريدج ليس اللاعب المناسب ليورجن كلوب وعندما يكون الجميع جاهز فهو لايشارك .

واضاف كاراغر : سيكون افضل للجميع اذا رحل ستوريدج عن ليفربول ووجد نفسه في فريق اخر .