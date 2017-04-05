واست هام يبحث عن بديل لفيغولي

بدأت إدارة نادي واست هام الإنجليزي في التحضير للموسم القادم لمحو خيبة هذا الموسم الذي كان سيئا على كل المستويات، حيث شرعت في استهداف اللاعبين الذين تريدهم ومن بينهم الجناح الأيمن لنادي هال سيتي والمعار من نادي ليفربول الصربي لازار ماركوفيتش والذي ينشط في نفس منصب الجزائري سفيان فيغولي الذي لحد لأن لم تتضح رؤية المدرب بيليتش في الإبقاء عليه الموسم القادم أو عرضه للبيع، خاصة أن مستوى لاعب فالنسيا السابق لم يكن مقنعا.

يبحث عن مكانة أساسية أمام آرسنال

سيكون اليوم نادي واست هام على موعد لعب لقاء كبير في الدوري الإنجليزي أمام نادي آرسنال في داربي مصغر للعاصمة لندن لحساب الجولة الواحدة الثلاثين من البريمرليغ وهو اللقاء الذي يطمح فيه فيغولي إلى مواصلة اللعب أساسيا للقاء الثاني على التوالي، غير أن المدرب الكرواتي للفريق قد يرضخ للانتقادات التي طالت سفيان ويعيده إلى دكة البدلاء من جديد.

ب-ب