وكيل نجم لاتسيو يوضح حقيقة رغبة موكله بالإنتقال لليوفي
تحدث ماتيا كيزمان وكيل أعمال الصربي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو الإيطالي عن مصير موكله مع نادي العاصمة الإيطالية خلال الفترة المقبلة .
وقيل أن يوفنتوس الإيطالي يهتم بالتعاقد مع ميلينكوفيتش في الميركاتو الصيفي المقبل حيث ذهب بعض من مسؤولي البيانكونيري للتفاوض مع كلاوديو لوتيتو رئيس لاتسيو .
ونقل موقع توتو ميركاتو الإيطالي تصريحات كيزمان والذي قال : ميلينكوفيتش يريد البقاء في لاتسيو لأنه يريد الفوز بكأس إيطاليا ويساهم في تأهل الفريق الى دوري ابطال اوروبا .
وتابع كيزمان : موكلي يقوم بعمل جيد مع لاتسيو ومن الطبيعي وجود أندية كبرى مهتمة بالحصول على خدماته .
واضاف وكيل لاعب لاتسيو : سنجلس قريباً مع لوتيتو رئيس لاتسيو وإيلي تاري مدير النادي لنتعرف على ماهو الافضل للنادي وللاعب .