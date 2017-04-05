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وكيل نجم لاتسيو يوضح حقيقة رغبة موكله بالإنتقال لليوفي

وكيل نجم لاتسيو يوضح حقيقة رغبة موكله بالإنتقال لليوفي

By admin
5 أبريل، 2017
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تحدث ماتيا كيزمان وكيل أعمال الصربي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو الإيطالي عن مصير موكله مع نادي العاصمة الإيطالية خلال الفترة المقبلة .
وقيل أن يوفنتوس الإيطالي يهتم بالتعاقد مع ميلينكوفيتش في الميركاتو الصيفي المقبل حيث ذهب بعض من مسؤولي البيانكونيري للتفاوض مع كلاوديو لوتيتو رئيس لاتسيو .
ونقل موقع توتو ميركاتو الإيطالي تصريحات كيزمان والذي قال : ميلينكوفيتش يريد البقاء في لاتسيو لأنه يريد الفوز بكأس إيطاليا ويساهم في تأهل الفريق الى دوري ابطال اوروبا .
وتابع كيزمان : موكلي يقوم بعمل جيد مع لاتسيو ومن الطبيعي وجود أندية كبرى مهتمة بالحصول على خدماته .
واضاف وكيل لاعب لاتسيو : سنجلس قريباً مع لوتيتو رئيس لاتسيو وإيلي تاري مدير النادي لنتعرف على ماهو الافضل للنادي وللاعب .
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